«Астана» и «Кайрат»? ТОП-4 атакующих трио на старте КПЛ-2020

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«Астана»: Пиерос Сотириу — 2, Рунар Мар Сигурьонссон — 2, Марин Томасов — 1 = 5 голов.

Столичный клуб в межсезонье отдал «Копенгагену» два миллиона евро за Сотириу, который уже в матче первого тура с «Кызыл-Жар СК» (4:0) отметился дублем. Правда, в других двух играх ему не довелось отличиться, но, несмотря на это, видно, что это классный нападающий, способный стать ударной силой чемпиона в этом сезоне, как только немного разбегается и наберет оптимальные кондиции. Также отличились Сигурьонссон и Томасов. Эти игроки в представлении не нуждаются, их качества хорошо известны болельщикам. Главное, чтобы они и дальше держали свою марку.

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«Кайрат»: Абат Аимбетов — 3, Айбол Абикен — 1, Артур Шушеначев — 1 = 5 голов.

Новобранец алматинцев Аимбетов с места в карьер начал, забив три гола в первых двух турах. Если форварду сборной Казахстана удастся избежать травм в этом сезоне, то серьезно поможет «Кайрату» в чемпионате и еврокубках. Ну, и можно только порадоваться за воспитанника «желто-черных» Абикена, примеряющего на себя роль одного из ведущих игроков команды. Что до Шушеначева, то воспитанник «Тараза» успешно заменяет опального Вячеслава Швырева, которого отцепили от первого зарубежного сбора алматинского клуба из-за дисциплинарного нарушения и заявили впоследствии за «Кайрат-Жастар». Осталось Артуру и дальше реализовывать свой потенциал.

«Ордабасы»: Абдуллаи Диакате — 2, Сергей Хижниченко — 1, Рубен Брижиду — 1 = 4 гола.

Диакате два своих гола забил с пенальти в проигранном матче второго тура с «Таразом» (2:3). Но это ничуть не умоляет его значения для средней линии шымкентского клуба. Сенегалец — системообразующий игрок. Брижиду еще на сборах продемонстрировал свою квалификацию, а потому его победный гол в стартовом матче с «Окжетпесом» (1:0) никого не мог удивить. Хижниченко при своей прямолинейной игре уживается в «Ордабасы». Забил важный гол в матче с «Астаной» (1:1). Однако стоит отметить, что у главного тренера южан немного форвардов в обойме — Тохтар Жангылышбай, да необстрелянный Мадижан Айтбаев. Видимо, эту проблему шымкентцы будут решать в летнее трансферное окно.

«Тобол»: Роман Муртазаев — 1, Лука Зарандия — 1, Азат Нургалиев — 1 = 3 гола.