Женский чемпионат Беларуси по футболу стартует 30 апреля

Первоначально планировалось начать женское первенство 16 апреля, но затем АБФФ решила отложить старт в связи с тем, что несколько футболисток, участвующих в турнире, контактировали с возможными носителями COVID-19. Проведенные тесты на наличие вируса дали отрицательные результаты.

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Таким образом, в первом туре действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки «Минска» примут на своем поле могилевский «Днепр». Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная «Зорка-БДУ» первый поединок проведет в гостях против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский «Неман» сыграет на выезде с футболистками «Бобруйчанки». Кроме того, столичная команда «Динамо-БГУФК» примет юниорскую сборную Беларуси (U-19).