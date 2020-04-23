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11:59 (мск), источник: БЕЛТА

Женский чемпионат Беларуси по футболу стартует 30 апреля

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женский чемпионат Беларуси по футболу стартует 30 апреля. Такое решение принято сегодня на заседании исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первоначально планировалось начать женское первенство 16 апреля, но затем АБФФ решила отложить старт в связи с тем, что несколько футболисток, участвующих в турнире, контактировали с возможными носителями COVID-19. Проведенные тесты на наличие вируса дали отрицательные результаты.

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Таким образом, в первом туре действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки «Минска» примут на своем поле могилевский «Днепр». Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная «Зорка-БДУ» первый поединок проведет в гостях против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский «Неман» сыграет на выезде с футболистками «Бобруйчанки». Кроме того, столичная команда «Динамо-БГУФК» примет юниорскую сборную Беларуси (U-19).

29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился «Минск», а больше всего титулов у «Бобруйчанки», которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского «Университета» (шесть раз), могилевской «Надежды» (два) и брестской «Виктории» (один).

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