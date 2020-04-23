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12:07 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Клубы чемпионата Англии по футболу сомневаются в возможности возобновления сезона

ТАСС, 23 апреля. Все больше клубов чемпионата Англии по футболу сомневаются в возможности доиграть оставшиеся матчи сезона-2019/20. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. 17 апреля клубы Английской премьер-лиги провели встречу, на которой договорились доиграть оставшиеся встречи. На доигровке национальных первенств настаивает Союз европейских футбольных ассоциаций.

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По информации Guardian, клубы премьер-лиги не уверены в безопасности проведения матчей даже при пустых трибунах. Для уменьшения риска заражения потребуется изолировать игроков от семей на месяц или более, что ставит под удар интересы футболистов. Кроме того, обеспокоенность вызывает здоровье медицинского персонала, который, как утверждает издание, не получает необходимого тестирования.

Еще одной причиной для досрочного завершения сезона могут стать трудности с контрактами игроков, которые истекают в конце июня. При этом отмечается, что у клубов отсутствует механизм на случай, если кто-то из футболистов откажется играть, что вынудит руководство команд необоснованно завышать зарплату. Кроме того, уплотнение игрового графика (командам предстоит сыграть еще 92 матча) может оказать неблагоприятное воздействие на возрастных игроков.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.

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