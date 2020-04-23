У Казахстана появился конкурент за проведение матчей итальянской Серии А
Итальянская Серия А рассматривает вариант доиграть оставшиеся матчи сезона за полтора месяца в другой стране
Итальянская Серия А рассматривает вариант доиграть оставшиеся матчи сезона за полтора месяца в другой стране
Лига не может аннулировать текущий чемпионат
Главным фаворитом считается турецкая Анталия. Регион может предоставить 628 тысяч номеров, три больших стадиона и 200 полей, соответствующих стандартам ФИФА.
Ранее сообщалось, что итальянская Серия А может доиграть сезон в Казахстане, где готовы предоставить 72 тысячи номеров. Аналогичное предложение отправили чемпионатам Испании, Франции и Турции.
Матчи Серии А приостановлены с 10 марта. Лига успела провести 26 туров из 38 запланированных. Лидером на вынужденный перерыв ушел «Ювентус», который набрал 63 очка и на один балл опережает «Лацио».
По последним данным, в Италии COVID-19 поставлен у 187 327 человек, умерли 25 085 человек. По количеству зараженных страна занимает третье место, по умершим — второе.