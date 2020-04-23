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13:01 (мск), источник: Vesti.kz

У Казахстана появился конкурент за проведение матчей итальянской Серии А

Итальянская Серия А рассматривает вариант доиграть оставшиеся матчи сезона за полтора месяца в другой стране из-за ситуации с коронавирусом, сообщает NetHaber.com со ссылкой на Sabah.

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Лига не может аннулировать текущий чемпионат из-за давления спонсоров. Один из вариантов — выбрать регион или город в другой стране и доставить туда всех футболистов. Каждая команда поселится в отдельном отеле, а игрокам предоставят одноместные номера.

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Главным фаворитом считается турецкая Анталия. Регион может предоставить 628 тысяч номеров, три больших стадиона и 200 полей, соответствующих стандартам ФИФА.

Ранее сообщалось, что итальянская Серия А может доиграть сезон в Казахстане, где готовы предоставить 72 тысячи номеров. Аналогичное предложение отправили чемпионатам Испании, Франции и Турции.

Матчи Серии А приостановлены с 10 марта. Лига успела провести 26 туров из 38 запланированных. Лидером на вынужденный перерыв ушел «Ювентус», который набрал 63 очка и на один балл опережает «Лацио».

По последним данным, в Италии COVID-19 поставлен у 187 327 человек, умерли 25 085 человек. По количеству зараженных страна занимает третье место, по умершим — второе.

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