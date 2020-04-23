Бельгийский клуб объявил о трансфере казахстанского футболиста
Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана Олег Чепрасов перешел в бельгийский клуб «Патро Эйсден Масмехелен».
Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана Олег Чепрасов перешел в бельгийский клуб «Патро Эйсден Масмехелен».
К новой команде Чепрасов присоединится в межсезонье. Клуб выступает в третьей по силе лиге страны.
Интересно, что о трансфере Чепрасова «Патро» объявил в день его рождения — сегодня, 23 апреля, форварду исполнилось 23.
«Чепрасов — молодой нападающий с ростом в 190 сантиметров. Он забил 15 голов в третьем любительском чемпионате Бельгии и вызвал большой интерес к себе. Скаут “Патро” Ланс Анаб заметил парня еще в ноябре. Теперь Олег получит свой шанс на более высоком уровне. Его превосходный менталитет гарантирует, что он оставит свой след в составе “Патро”», — отметила
Отметим, что Чепрасов родился в Алматы, но в раннем детстве переехал с семьей в Бельгию. На юношеском и молодежном уровне он выступал в Бельгии за «Билзен», «Тонгерен» и «Льерс», а в Нидерландах — за «Масстрихт» и «Роду».
На взрослом уровне Чепрасов играл только в Бельгии — в третьей и любительской лигах за «Гел», «Веллен» и «Хаутвенн», за который выступал в минувшем сезоне. В 2018 году форвард провел три товарищеских матча за молодежную сборную Казахстана.