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14:15 (мск), источник: Vesti.kz

Бельгийский клуб объявил о трансфере казахстанского футболиста

Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана Олег Чепрасов перешел в бельгийский клуб «Патро Эйсден Масмехелен».

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К новой команде Чепрасов присоединится в межсезонье. Клуб выступает в третьей по силе лиге страны.

Интересно, что о трансфере Чепрасова «Патро» объявил в день его рождения — сегодня, 23 апреля, форварду исполнилось 23.

«Чепрасов — молодой нападающий с ростом в 190 сантиметров. Он забил 15 голов в третьем любительском чемпионате Бельгии и вызвал большой интерес к себе. Скаут “Патро” Ланс Анаб заметил парня еще в ноябре. Теперь Олег получит свой шанс на более высоком уровне. Его превосходный менталитет гарантирует, что он оставит свой след в составе “Патро”», — отметила пресс-служба клуба.

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Отметим, что Чепрасов родился в Алматы, но в раннем детстве переехал с семьей в Бельгию. На юношеском и молодежном уровне он выступал в Бельгии за «Билзен», «Тонгерен» и «Льерс», а в Нидерландах — за «Масстрихт» и «Роду».

На взрослом уровне Чепрасов играл только в Бельгии — в третьей и любительской лигах за «Гел», «Веллен» и «Хаутвенн», за который выступал в минувшем сезоне. В 2018 году форвард провел три товарищеских матча за молодежную сборную Казахстана.

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