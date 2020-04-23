Экс-футболисты «Астаны» и «Актобе» попали в рейтинг лучших трансферов последнего десятилетия

Этот сезон оказался богат на действительно яркие приобретения. В тот же «Карабах» летом пришел Ричард Алмейда, в будущем ставший выступать за сборную Азербайджана, а «Нефтчи» тогда же подписал чилийского бомбардира Николаса Каналеса, который внес свой весомый вклад в выход в групповую стадию ЛЕ. Однако Рейналдо среди них выделялся. Если по игре бразильца в последние пару-тройку лет такого не сказать, то в период своего первого прихода в «Карабах» Рейналдо буквально божил на поле. В пользу бразильца выступает еще тот факт, что, в отличие от того же Каналеса, он дольше выступал в АЗПЛ. Рейналдо перебрался в ряды «скакунов» зимой 2013-го, однако сразу же пришелся ко двору, а уже на следующий год стал лучшим бомбардиром сезона (22 гола). К слову, с тех пор никто в «элите» не забивал больше 20 мячей.