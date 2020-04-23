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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболисты «Астаны» и «Актобе» попали в рейтинг лучших трансферов последнего десятилетия

В Азербайджане определили лучшие футбольные трансферы за последние десять сезонов. В этот рейтинг Azerisport.com включил и бывших бразильских легионеров «Астаны» и «Актобе» Педро Энрике и Дос Сантоса Рейналдо Силву соответственно.

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Рейналдо. Сезон-2012/13. Из «Андерлехта» (Бельгия) в «Карабах».

Этот сезон оказался богат на действительно яркие приобретения. В тот же «Карабах» летом пришел Ричард Алмейда, в будущем ставший выступать за сборную Азербайджана, а «Нефтчи» тогда же подписал чилийского бомбардира Николаса Каналеса, который внес свой весомый вклад в выход в групповую стадию ЛЕ. Однако Рейналдо среди них выделялся. Если по игре бразильца в последние пару-тройку лет такого не сказать, то в период своего первого прихода в «Карабах» Рейналдо буквально божил на поле. В пользу бразильца выступает еще тот факт, что, в отличие от того же Каналеса, он дольше выступал в АЗПЛ. Рейналдо перебрался в ряды «скакунов» зимой 2013-го, однако сразу же пришелся ко двору, а уже на следующий год стал лучшим бомбардиром сезона (22 гола). К слову, с тех пор никто в «элите» не забивал больше 20 мячей.

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Педро Энрике. Сезон-2017/18. Из ПАОК (Греция) в «Карабах».

Бразильский вингер пришел в ряды чемпиона Азербайджана на правах аренды уже после того, как команда оформила выход в групповой этап ЛЧ. Но это ни в коей мере не влияет отрицательно на общую оценку этого трансфера. Энрике был очень полезен в ЛЧ, где стал автором первого гола «Карабаха» в его дебютном участии в групповой стадии турнира. В целом, Энрике оставил после себя такое мнение, что именно легионеры подобного уровня необходимы в АЗПЛ для подъема уровня чемпионата.

Отметим, что 30-летний Рейналдо в 2018 году провел за «Актобе» 30 игр, забил семь мячей при трех ассистах. В 2019-м отыграл один матч за павлодарский «Иртыш». В феврале перешел в «Динамо-Батуми».

29-летний Энрике летом 2018-го был арендован «Астаной» у ПАОК. Во всех турнирах сыграл 19 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Летом прошлого года турецкий «Кайсериспор» выкупил его трансфер у греческого клуба за 650 тысяч евро.

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