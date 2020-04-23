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15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван дедлайн для завершения европейских футбольных чемпионатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал дедлайн для завершения всех внутренних чемпионатов. Об этом сообщает Sport Mediaset.

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По данным источника, первенства нужно доиграть до 3 августа. К 27 мая национальным футбольным федерациям нужно предоставить план окончания сезона.

УЕФА разрешит странам сделать выбор. Можно будет завершить сезон, доиграв все оставшиеся туры, провести плей-офф или сократить количество матчей. Также федерации могут отказаться от организации игр и объявить сезон завершенным. В таком случае итоговые места команд должны распределиться согласно их положению в турнирной таблице на момент остановки турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы и перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире, включая российский чемпионат и ведущие европейские первенства, также остановлены.

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