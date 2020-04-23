Назван дедлайн для завершения европейских футбольных чемпионатов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал дедлайн для завершения всех внутренних чемпионатов. Об этом сообщает Sport Mediaset.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал дедлайн для завершения всех внутренних чемпионатов. Об этом сообщает Sport Mediaset.
По данным источника, первенства нужно доиграть до 3 августа. К 27 мая национальным футбольным федерациям нужно предоставить план окончания сезона.
УЕФА разрешит странам сделать выбор. Можно будет завершить сезон, доиграв все оставшиеся туры, провести
На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы и перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире, включая российский чемпионат и ведущие европейские первенства, также остановлены.