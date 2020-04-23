Выиграл чемпионство, интересовал «Милан», мечтал стать хирургом. Кто заменил Исламхана в «Кайрате»

Талант Косовича проявился уже в юности, в 16 лет он уже играл за основной состав родной «Войоводины» и стал одним из самых молодых дебютантов в истории клуба из Нови-Сада. К 18 годам Косович дошел до постоянного появления в основе, а уже на следующий сезон, в 2014 году, его подписал бельгийский «Стандард».

Но пребывание в Льеже оказалось лишь формальным. Небойшу сразу же отдали в аренду в венгерский «Уйпешт» — клубы принадлежали одному владельцу. Там уже работал знакомый для игрока тренер — Небойша Виньевич с которым он пересекался в «Войводине». В Венгрии у черногорца получилось неплохо, он выиграл первые трофеи — Кубок и Суперкубок страны. Однако вернуться в «Стандард» было не суждено. В августе 2015 года сербский «Партизан» подписал молодого полузащитника на четыре года.

Стоит отметить, что в целом карьера Косовича к 25 годам выходит очень волнообразной по разным обстоятельствам — травмы, недоверие тренера, другие факторы.

Именно так случилось и в «Партизане». Косович говорил, что он терпеливый человек, но в Белграде ему пришлось пережить несколько тяжелых травм и целые полугодия без игры в футболе. Свой первый гол за «Партизан» Небойша забьет лишь спустя шесть месяцев после перехода. Но зато дебютный мяч получится просто роскошным (возможно, лучший гол в карьере) — Косович положит мяч в «девятку» ворот «Вождовоца» ударом через себя. Примечательно, что сразу после гола игрока заменили.

В те полгода Косович закрепится в основе «Партизана» и у него на горизонте вдруг возникнет «Милан». Дело в том, что бывший игрок итальянского гранда Деян Савичевич на одной из рабочих встреч с тогдашним гендиректором Адриано Галлиани предложил подписать черногорского таланта Небойшу Косовича. «Это будет ваша инвестиция в будущее», — примерно так описывал полузащитника Савичевич, который уже являлся на тот момент руководителем футбольного союза Черногории. Но мечта о большом трансфере так и осталось мечтой, старт сезон 2016/17 Косович снова пропустит, но во второй половине чемпионата Сербии ворвется в состав и поможет клубу финишировать на первом месте.

Примерно в тот же период Косович официально дебютирует за сборную Черногории. К слову, в своем втором матче за национальную команду он сыграет против Казахстана и поучаствует в разгроме команды Александра Бородюка на «Астана Арене» — 3:0.

Казалось, что прогресс в игре Небойши продолжится, он набирал обороты, партнеры порой были в восторге от того, что он делает на тренировках и дали прозвище «Гарри Поттер».

Но осенью 2017 года случилось несчастье — Косович порвал крестообразные связки и снова выбыл на длительный срок. Он восстановился лишь к концу сезона, а «Партизан» не сумел защитить чемпионский титул.

Кампанию 2018/19 Косович провел в статусе игрока ротации. В «Партизане» он также успел выиграть три Кубка Сербии. В марте 2019 года Косович посоветовавшись с агентом принял предложение «Кайрата». За его трансфер по данным сербских СМИ алматинцы заплатили 450 тысяч евро, также «Партизан» включил пункт в соглашение по которому 10 процентов от следующий продажи игрока достанется белградцам. Естественно, личные условия футболиста были улучшены, в «Партизане» Косович зарабатывал около трех тысяч евро в месяц, в «Кайрате» предложили в несколько раз больше.

В прошлом сезоне адаптация черногорца вышла длительной и он явно не показывал того, что может. Снова немного мешали травмы. Но важнейшим препятствием была роль Исламхана, Небойша во многом дублировал его функции, поэтому Шпилевский не мог убрать капитана с таким бэкграундом.

Вот как сам Алексей Николаевич описывал прошлый сезон Косовича:

«Мы знаем, какие сильные качества у Небойши. В том году у него был очень плохой сезон, и он это понимает. Мы с ним очень много общались перед началом того сезона, а также по его окончании. Его прооперировали в декабре, и он все еще не стопроцентно готов. То, что он сейчас показывает, очень сильно радует. Нам как раз не хватает его креатива и неординарного мышления в красной зоне, когда он отдает финальные передачи в глубину».

Межсезонье Косович провел вдохновенно, было заметно, как он почувствовал свободу и доверие партнеров. Гуральски и Абикен во многом освобождали его от оборонительной работы, а Косович умело связывал линии и действовал как первоклассный диспетчер. Его скрытые передачи наконец показали, зачем покупали этого игрока. Как-то Небойша сказал, что если бы не футбол, он стал бы хирургом, и, возможно, это многое объясняет в его стиле игре — отточенность передач, игровой интеллект и умение командно взаимодействовать.