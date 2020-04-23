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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА досрочно выплатит клубам около 70 миллионов евро из-за коронавируса

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил досрочно перечислить клубам средства, причитающиеся им за вклад в турниры УЕФА среди национальных сборных, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Reuters

Как отмечается в сообщении, деньги должны были быть переведены после окончания стыковых матчей квалификации чемпионата Европы, однако в связи с финансовыми трудностями, которые клубы испытывают из-за пандемии коронавируса, решено произвести выплаты незамедлительно.

УЕФА отмечает, что 50 миллионов евро получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах отбора чемпионата Европы, 17,7 миллиона — клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах (не включая отложенные платежи за сами стыковые матчи), 2,7 миллиона евро — клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи (эти платежи состоятся осенью по завершении стыковых матчей).

По меморандуму о взаимопонимании между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (ECA), перезаключенному в 2019 году, в связи с чемпионатом Европы клубам будет выделено не менее 200 миллионов евро.

Согласно механизму выплат, утвержденному исполкомом УЕФА, клубы, которые отпускали игроков на матчи европейской квалификации и Лиги наций, получат 70 миллионов евро. Оставшиеся 130 миллионов получат клубы, чьи футболисты поедут на финальный турнир ЕВРО-2020.

«Выплаты в размере от 3200 до 630 000 евро получат 676 клубов из всех 55 национальных ассоциаций, которые внесли вклад в европейскую квалификацию и Лигу наций УЕФА 2018−20 годов», — говорится в сообщении.

«Европейские клубы — неотъемлемый элемент успеха наших турниров для сборных. Как следствие, часть доходов от турниров для сборных выделяется клубам, отпускавшим футболистов на матчи. В нынешние трудные времена, когда множество клубов столкнулось с финансовыми проблемами, особенно связанными с денежными потоками, наш долг — сделать так, чтобы клубы получили эти выплаты как можно скорее», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

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