СМИ: «Интер» включился в борьбу за Поля Погба

По информации издания, агент 27-летнего французского футболиста Мино Райола обсуждал с руководством «Интера» возможный трансфер в миланскую команду нападающего «Эвертона» Мойзе Кина, но во время разговора стороны обсудили и кандидатуру Поля Погба.