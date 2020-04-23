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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Интер» включился в борьбу за Поля Погба

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Миланский «Интер» включился в борьбу за полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Tuttosport.

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Источник: Reuters

По информации издания, агент 27-летнего французского футболиста Мино Райола обсуждал с руководством «Интера» возможный трансфер в миланскую команду нападающего «Эвертона» Мойзе Кина, но во время разговора стороны обсудили и кандидатуру Поля Погба.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к французу проявляют мадридский «Реал», французский «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус».

Текущий контракт Погба с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2021 года.

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