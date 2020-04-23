FA обвинила футболиста «Тоттенхэма» Дайера в неправомерном поведении

В начале марта «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Норвичу» в серии послематчевых пенальти. После встречи Дайер отправился на трибуну, чтобы разобраться с одним из фанатов «шпор», который оскорблял игрока и его семью во время игры. Помешать драке смог стюард, который вовремя разнял болельщика и футболиста.
FA считает, что действия 26-летнего Дайера были неправомерными и/или носили угрожающий характер, тем самым хавбек нарушил правила ассоциации. Полузащитник «Тоттенхэма» должен ответить на обвинения до 8 мая.
В текущем сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса, Дайер провел 29 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.