FA обвинила футболиста «Тоттенхэма» Дайера в неправомерном поведении

В начале марта «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Норвичу» в серии послематчевых пенальти. После встречи Дайер отправился на трибуну, чтобы разобраться с одним из фанатов «шпор», который оскорблял игрока и его семью во время игры. Помешать драке смог стюард, который вовремя разнял болельщика и футболиста.