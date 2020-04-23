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20:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FA обвинила футболиста «Тоттенхэма» Дайера в неправомерном поведении

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения против полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Эрика Дайера в неправомерном поведении после матча 1/8 финала Кубка Англии с «Норвичем», сообщается на официальном сайте FA.

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Источник: Спорт РИА Новости

В начале марта «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Норвичу» в серии послематчевых пенальти. После встречи Дайер отправился на трибуну, чтобы разобраться с одним из фанатов «шпор», который оскорблял игрока и его семью во время игры. Помешать драке смог стюард, который вовремя разнял болельщика и футболиста.

FA считает, что действия 26-летнего Дайера были неправомерными и/или носили угрожающий характер, тем самым хавбек нарушил правила ассоциации. Полузащитник «Тоттенхэма» должен ответить на обвинения до 8 мая.

В текущем сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса, Дайер провел 29 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

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