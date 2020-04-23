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21:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Вернер готов перейти в «Ливерпуль», если клуб заплатит £52 миллиона

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Футболист Тимо Вернер готов покинуть немецкий «Лейпциг» и перейти в межсезонье в английский «Ливерпуль», сообщает Sky Sports.

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, «Ливерпулю» для оформления трансфера 24-летнего форварда сборной Германии нужно выплатить сумму отступных в размере 52 миллионов фунтов, прежде чем истечет срок ее действия 15 июня. Однако мерсисайдцы, как и в январе, не намерены проводить сделку до наступления этой даты.

Ранее СМИ сообщали, что на игрока претендует мюнхенская «Бавария».

Вернер летом прошлого года продлил контракт с «Лейпцигом» до 2023 года. В общей сложности форвард провел за команду 150 матчей во всех турнирах, в которых забил 88 мячей.

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21:15 (мск)© Piter.tv
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