СМИ: Вернер готов перейти в «Ливерпуль», если клуб заплатит £52 миллиона
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Футболист Тимо Вернер готов покинуть немецкий «Лейпциг» и перейти в межсезонье в английский «Ливерпуль», сообщает Sky Sports.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Футболист Тимо Вернер готов покинуть немецкий «Лейпциг» и перейти в межсезонье в английский «Ливерпуль», сообщает Sky Sports.
По информации издания, «Ливерпулю» для оформления трансфера 24-летнего форварда сборной Германии нужно выплатить сумму отступных в размере 52 миллионов фунтов, прежде чем истечет срок ее действия 15 июня. Однако мерсисайдцы, как и в январе, не намерены проводить сделку до наступления этой даты.
Ранее СМИ сообщали, что на игрока претендует мюнхенская «Бавария».
Вернер летом прошлого года продлил контракт с «Лейпцигом» до 2023 года. В общей сложности форвард провел за команду 150 матчей во всех турнирах, в которых забил 88 мячей.