СМИ: Вернер готов перейти в «Ливерпуль», если клуб заплатит £52 миллиона

По информации издания, «Ливерпулю» для оформления трансфера 24-летнего форварда сборной Германии нужно выплатить сумму отступных в размере 52 миллионов фунтов, прежде чем истечет срок ее действия 15 июня. Однако мерсисайдцы, как и в январе, не намерены проводить сделку до наступления этой даты.