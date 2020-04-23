СМИ: футболист «Челси» Виллиан ведет переговоры о переходе в «Ливерпуль»

Как отмечается в материале, «красные» вступили в переговоры по трансферу 31-летнего бразильского хавбека, контракт которого с «Челси» рассчитан до 30 июня текущего года. Сообщается, что ранее на Виллиана претендовали лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».