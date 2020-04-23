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21:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: футболист «Челси» Виллиан ведет переговоры о переходе в «Ливерпуль»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Виллиан может перейти в «Ливерпуль», сообщает Daily Mail со ссылкой на sport.es.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в материале, «красные» вступили в переговоры по трансферу 31-летнего бразильского хавбека, контракт которого с «Челси» рассчитан до 30 июня текущего года. Сообщается, что ранее на Виллиана претендовали лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года, ранее он защищал цвета махачкалинского «Анжи», донецкого «Шахтера». В составе «синих» бразилец стал двукратным чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.

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Во время загрузки произошла ошибка.
21:18 (мск)© Piter.tv
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