Джикия: Неприятно, как некоторые говорят о чемпионате Беларуси. Хотя я его не включал
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о чемпионате Беларуси, который не был приостановлен
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о чемпионате Беларуси, который не был приостановлен
«Неприятно, как некоторые говорят о чемпионате Беларуси. Но не стоит перебарщивать: дескать, там слабее чемпионат и игроки. Хотя я его не включал», — сказал Джикия в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».