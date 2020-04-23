Джикия: Неприятно, как некоторые говорят о чемпионате Беларуси. Хотя я его не включал

«Неприятно, как некоторые говорят о чемпионате Беларуси. Но не стоит перебарщивать: дескать, там слабее чемпионат и игроки. Хотя я его не включал», — сказал Джикия в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».