Игрок «Монпелье» попал в реанимацию с коронавирусом
«Монпелье» на официальном сайте объявил, что один из игроков был госпитализирован.
«Монпелье» на официальном сайте объявил, что один из игроков был госпитализирован.
По информации Metropolitan, это 23-летний Саломон Самбия, и его перевели в реанимацию с симптомами коронавируса.
«Вследствие проблем с пищеварением и дыханием один из наших игроков был госпитализирован, чтобы получить надлежащую помощь», — говорится в заявлении клуба.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены
По данным Роспотребнадзора на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровели 4 891 человек.