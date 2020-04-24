Игрок «Монпелье» попал в реанимацию с коронавирусом

Источник: Спорт-Экспресс

По информации Metropolitan, это 23-летний Саломон Самбия, и его перевели в реанимацию с симптомами коронавируса.

«Вследствие проблем с пищеварением и дыханием один из наших игроков был госпитализирован, чтобы получить надлежащую помощь», — говорится в заявлении клуба.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 23 на 24 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 710 089 человек. Умерших — 190 101, выздоровевших — 743 510.

По данным Роспотребнадзора на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровели 4 891 человек.