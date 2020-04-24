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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович купил тысячу гектаров земельного участка в Швеции за € 2,7 млн

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович приобрёл 1000 гектаров земельного участка с лесом в Швеции, сообщает Aftonbladet.

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Источник: AP 2020

Покупка была сделана ещё прошлым летом, когда футболист выступал в США за «Лос-Анджелес Гэлакси». Участок был приобретён у компании Persson Invest по цене 30 млн шведских крон, или € 2,7 млн.

Златан уже владеет несколькими объектами в этом районе. В дополнение к большой вилле возле горы он также имеет в собственности охотничий домик у озера, а теперь и примыкающий к нему земельный участок. Ранее уже было известно, что Златан увлекается охотой, рыбалкой и активным отдыхом на природе.

На время объявленного карантина в Италии в связи с пандемией коронавируса Ибрагимович вернулся в Швецию и проходит тренировочный процесс с «Хаммарбю». Он является владельцем 25% акций этого клуба.

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