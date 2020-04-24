Ибрагимович купил тысячу гектаров земельного участка в Швеции за € 2,7 млн

Источник: AP 2020

Покупка была сделана ещё прошлым летом, когда футболист выступал в США за «Лос-Анджелес Гэлакси». Участок был приобретён у компании Persson Invest по цене 30 млн шведских крон, или € 2,7 млн.

Златан уже владеет несколькими объектами в этом районе. В дополнение к большой вилле возле горы он также имеет в собственности охотничий домик у озера, а теперь и примыкающий к нему земельный участок. Ранее уже было известно, что Златан увлекается охотой, рыбалкой и активным отдыхом на природе.