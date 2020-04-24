Футбольные клубы Латвии выступили против режима самоизоляции

Чемпионат Латвии должен был начаться 13 марта, однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции старт турнира отложили. Командам запрещено проводить полноценные тренировки, поэтому футболисты поддерживают форму дома по индивидуальным программам. Участники видео выражают несогласие с тем, что представители других профессий не переставали работать, а они не могут продолжать свою деятельность.

«Мы не просим и не требуем безответственности, так как осознаем и понимаем серьезность ситуации. Мы просим понять нас и сопоставить все риски, чтобы нам можно было работать. Все мы считаем, что это адекватно и оправданно», — заявил в ролике бывший игрок сборной Латвии Марис Верпаковскис.

Отмечается, что пособия по простою получили только два клуба высшего дивизиона страны — «Вентспилс» и «Спартак» (Юрмала). Ранее Латвийская федерация футбола заявила, что выделит €100 тыс. для поддержки судей и членов организации в условиях текущей ситуации. Команды высшего дивизиона надеются на возобновление тренировок в ближайшее время. Руководство лиги намерено обратиться в Министерство образования и науки, а также в Центр профилактики и контроля заболеваний, предоставив варианты возобновления деятельности команд.