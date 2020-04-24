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10:08 (мск), источник: ТАСС

Капитан сборной Никарагуа рассказал, как проводится чемпионат страны во время пандемии

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Полузащитник и капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера, выступающий за «Реал Эстели», рассказал, как проводится национальное первенство страны во время пандемии коронавируса. Комментарий футболиста приводит «Газета.Ru».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:31 MSK, 24.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 719 522+74 430
Скончалось191 228+6 960
Выздоровело745 092+25 753

«Все, что делаем мы, футболисты, в настоящее время, — это ездим на тренировки и возвращаемся домой, — сказал Баррера. — Мы не посещаем много мест, где можно встретить разных людей».

«Была такая ситуация, что игроки “Дирианхена” вышли на один матч в медицинских масках в знак протеста, и это нормально, — они имеют право на свое мнение. Тем не менее эта команда продолжает играть, и чемпионат не остановлен. Люди, которые отвечают за здравоохранение в Никарагуа, позволили нам доиграть турнир, потому что в стране не так много случаев заражения COVID-19. Правда, уже с марта мы играем без зрителей, и это немного странно, обычно, когда идет борьба за титул, как сейчас, стадионы забиваются», — отметил игрок.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, в Никарагуа зафиксированы 11 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека.

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