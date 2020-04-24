Капитан сборной Никарагуа рассказал, как проводится чемпионат страны во время пандемии

«Все, что делаем мы, футболисты, в настоящее время, — это ездим на тренировки и возвращаемся домой, — сказал Баррера. — Мы не посещаем много мест, где можно встретить разных людей».

«Была такая ситуация, что игроки “Дирианхена” вышли на один матч в медицинских масках в знак протеста, и это нормально, — они имеют право на свое мнение. Тем не менее эта команда продолжает играть, и чемпионат не остановлен. Люди, которые отвечают за здравоохранение в Никарагуа, позволили нам доиграть турнир, потому что в стране не так много случаев заражения COVID-19. Правда, уже с марта мы играем без зрителей, и это немного странно, обычно, когда идет борьба за титул, как сейчас, стадионы забиваются», — отметил игрок.