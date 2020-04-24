Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
20:00
Неман
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
Все события
Фоторепортажи
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
10:15 (мск), источник: ТАСС

Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет по версии журнала Four Four Two

ТАСС, 24 апреля. Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет по версии журнала Four Four Two. Рейтинг, в который вошли 25 игроков, опубликован на сайте журнала.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В рейтинг вошли футболисты, которые выходили на поле с момента выхода первого номера журнала в 1994 году.

«Месси забил 603 гола в 687 играх за “Барселону”, но такая статистика всегда кажется немного заниженной, когда речь идет о его влиянии на игру, — говорится в сообщении. — Месси — не просто бомбардир, не просто человек, создающий моменты для партнеров, не просто распасовщик и дриблер мирового класса, он над всем этим. В последние годы он не может с командой выиграть Лигу чемпионов, но он является четырехкратным победителем турнира, а также 10-кратным чемпионом Испании, что на два титула меньше, чем у рекордсмена Франсиско Хенто. Просто лучший».

Второе место в рейтинге занял португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за итальянский «Ювентус», третьим стал француз Зинедин Зидан, завершивший карьеру в 2006 году.

Места с 4-го по 25-е заняли бразильцы Роналдо, Роналдиньо, француз Тьерри Анри, испанцы Хави, Андрес Иньеста, итальянцы Паоло Мальдини, Роберто Баджо, бразилец Ривалдо, итальянец Фабио Каннаваро, валлиец Райан Гиггз, бразилец Кака, англичанин Уэйн Руни, португалец Луиш Фигу, аргентинец Габриэль Батистута, француз Эрик Кантона, хорват Лука Модрич, испанцы Серхио Бускетс, Рауль, англичанин Пол Скоулз, бразилец Ромарио, испанец Серхио Рамос и итальянец Джанлуиджи Буффон.

Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча». В составе «Барселоны» он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, выиграл 10 чемпионатов Испании и шесть Кубков Испании. Вместе со сборной Аргентины в 2008 году Месси стал победителем летних Олимпийских игр.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Как спортсмены борются с коронавирусом
Хоккеисты в Беларуси заразились коронавирусом. А что с футболом?
Экс-чемпион мира по боксу готов вернуться в спорт в 51 год
В НХЛ не теряют надежды победить коронавирус. В планах — драфт
Лунев назвал Гончаренко гением
Шестеркин объяснил, почему проводит карантин во Флориде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь