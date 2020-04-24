Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет по версии журнала Four Four Two

«Месси забил 603 гола в 687 играх за “Барселону”, но такая статистика всегда кажется немного заниженной, когда речь идет о его влиянии на игру, — говорится в сообщении. — Месси — не просто бомбардир, не просто человек, создающий моменты для партнеров, не просто распасовщик и дриблер мирового класса, он над всем этим. В последние годы он не может с командой выиграть Лигу чемпионов, но он является четырехкратным победителем турнира, а также 10-кратным чемпионом Испании, что на два титула меньше, чем у рекордсмена Франсиско Хенто. Просто лучший».