Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
20:00
Неман
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
Все события
Фоторепортажи
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
13:06 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Барселона» предлагает Неймару зарплату €20 млн в год

ТАСС, 24 апреля. Испанский футбольный клуб «Барселона» предлагает бразильскому нападающему французского ПСЖ Неймару контракт с зарплатой €20 млн в год. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В настоящее время 28-летний футболист вместе с бонусами получает €50 млн евро в год. Ранее сообщалось, что ПСЖ, контракт Неймара с которым истекает 30 июня 2022 года, готов предложить бразильцу новое соглашение, по которому он будет зарабатывать €38 млн в год без учета бонусов.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, став с командой двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем кубка страны, а также завоевал Суперкубок Испании. Также он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сумма трансфера Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году составила €222 млн, что является абсолютным рекордом. В составе французского клуба он дважды становился чемпионом Франции, по одному разу завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Как спортсмены борются с коронавирусом
Хоккеисты в Беларуси заразились коронавирусом. А что с футболом?
Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет
Экс-чемпион мира по боксу готов вернуться в спорт в 51 год
В НХЛ не теряют надежды победить коронавирус. В планах — драфт
Лунев назвал Гончаренко гением
Шестеркин объяснил, почему проводит карантин во Флориде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь