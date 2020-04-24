СМИ: «Барселона» предлагает Неймару зарплату €20 млн в год

В настоящее время 28-летний футболист вместе с бонусами получает €50 млн евро в год. Ранее сообщалось, что ПСЖ, контракт Неймара с которым истекает 30 июня 2022 года, готов предложить бразильцу новое соглашение, по которому он будет зарабатывать €38 млн в год без учета бонусов.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, став с командой двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем кубка страны, а также завоевал Суперкубок Испании. Также он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сумма трансфера Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году составила €222 млн, что является абсолютным рекордом. В составе французского клуба он дважды становился чемпионом Франции, по одному разу завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.