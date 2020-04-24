«Ювентус» и «Манчестер Сити» захотели купить уроженца Казахстана

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bcfh45QntQg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионы Англии и Италии интересуются Тагиром. Переговоры о возможном трансфере могут начаться в ближайшие дни.

Об интересе «Сити» к Тагиру стало известно еще в феврале. Также его хотят подписать «Кристал Пэлас» и «Лестер» из АПЛ, турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай» и клубы из Германии.

3 мая Тагиру исполнится 17 лет, а в иностранный клуб он может перейти после достижения совершеннолетия. Президент «Алтынорду» подтвердил, что клуб открыт для переговоров.

Текущий сезон стал для Тагира дебютным на взрослом уровне. Во второй по силе лиге Турции центральный защитник провел 26 матчей и забил один гол. Также на его счету одна игра в Кубке страны.

В 2019 году Тагир дебютировал и за молодежную сборную Турции (до 21 года), проведя два матча в квалификации Евро-2021. Его контракт с «Алтынорду» рассчитан до 30 июня 2022 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.