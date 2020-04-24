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13:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Ювентус» и «Манчестер Сити» захотели купить уроженца Казахстана

Родившийся в Казахстане защитник турецкого «Алтынорду» Равиль Тагир может продолжить карьеру в итальянском «Ювентусе» или английском «Манчестер Сити». Об этом Fanatik сообщил агент Корай Узун.

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Чемпионы Англии и Италии интересуются Тагиром. Переговоры о возможном трансфере могут начаться в ближайшие дни.

Об интересе «Сити» к Тагиру стало известно еще в феврале. Также его хотят подписать «Кристал Пэлас» и «Лестер» из АПЛ, турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай» и клубы из Германии.

3 мая Тагиру исполнится 17 лет, а в иностранный клуб он может перейти после достижения совершеннолетия. Президент «Алтынорду» подтвердил, что клуб открыт для переговоров.

Текущий сезон стал для Тагира дебютным на взрослом уровне. Во второй по силе лиге Турции центральный защитник провел 26 матчей и забил один гол. Также на его счету одна игра в Кубке страны.

В 2019 году Тагир дебютировал и за молодежную сборную Турции (до 21 года), проведя два матча в квалификации Евро-2021. Его контракт с «Алтынорду» рассчитан до 30 июня 2022 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Родился Тагир в Жамбылской области. В 2010 году, когда будущему футболисту было семь лет, его семья эмигрировала на историческую родину — в Турцию.

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