СМИ: старт следующего сезона чемпионата Англии по футболу может пройти без зрителей

Источник: AP 2020

Текущий сезон в чемпионате Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок.

«Мы считаем, что следующий сезон неизбежно должен начаться за закрытыми дверями, вероятно, матчи без зрителей продолжатся и в 2021 году. Некоторые клубы говорят, что они не смогут выжить, но другие более оптимистичны и верят, что могут засучить рукава и выдержать. Мы уже планируем такой сценарий, при котором болельщикам не разрешат ходить на матчи в следующем сезоне», — заявил собеседник издания.

Издание заявляет, что крупные клубы смогу пережить финансовые потери, связанные с отсутствием дохода от продажи билетов, компенсировав их прибылью от продажи телеправ. В частности, по данным Times, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» зарабатывают до 6 млн фунтов стерлингов за матч.

При этом по данным издания, на собрание представителей клубов Лиги 2 (четвертый по значимости дивизион в Англии) было озвучено, что не стоит начинать следующий сезон пока зрителям не разрешат вернуться на трибуны. Иначе клубы столкнутся с финансовыми потерями, из-за которых не смогу платить зарплаты футболистам и персоналу.