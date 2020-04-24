Бывший нападающий «Рубина» и сборной Украины Марко Девич объявил о завершении карьеры

— Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истек, — сказал в эфире телеканала «Футбол» Девич. — Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе — успел порадовать зрителей, особенно в Харькове. Стану ли я тренером? Пока учусь, есть неопределенность. Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях.