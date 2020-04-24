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13:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Украины Марко Девич объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Рубина», «Ростова», харьковского «Металлиста» и сборной Украины Марко Девич сообщил, что завершает профессиональную карьеру футболиста.

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Источник: Спорт-Экспресс

Последним клубом 36-летнего форварда был азербайджанский «Сабах».

— Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истек, — сказал в эфире телеканала «Футбол» Девич. — Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе — успел порадовать зрителей, особенно в Харькове. Стану ли я тренером? Пока учусь, есть неопределенность. Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях.

Девич наиболее известен по выступлениям за «Металлист», на его счету 98 голов и 36 результативных передач в 222 матчах за харьковскую команду. В составе «Рубина» он провел 49 матчей, забил 14 мячей и отдал 4 голевых передачи. За «Ростов» форвард забил 1 гол в 8 матчах за команду.

В 2008 году Девич — урожденный серб — получил паспорт гражданина Украины, что позволило ему выступать за национальную сборную этой страны. В ноябре 2008 года он провел свой первый матч за украинскую команду. За все время Девич 35 раз выходил на поле в составе сборной Украины, на его счету 7 голов и 7 результативных передач.

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