В Испании вынесен первый обвинительный приговор за организацию договорных матчей

Источник: Спорт-Экспресс

По делу проходили 11 человек, девять из которых получили тюремные сроки. Их подозревали в организации двух договорных матчей в 2012—2014 годах.

В центре скандала оказался футбольный клуб «Осасуна» из города Памплона. Суд приговорил бывшего управляющего клуба Анхеля Марию Бискайю к восьми годами и восьми месяцам лишения свободы. Также тюремные сроки получили двое экс-футболистов клуба «Бетис» Антонио Амайя и Хавьер Торрес. Каждого из них приговорили к году заключения.

«Осасуна», борясь за выживание в чемпионате Испании в сезонах-2012/13 и 2013/14, заплатила «Хетафе» и «Бетису» за победы над ними, а также «Эспаньолу» за ничью. Обвинение по делу было выдвинуто против шести бывших руководителей «Осасуны», трех экс-игроков «Бетиса» и двух агентов.