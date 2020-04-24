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14:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Кореи по футболу стартует 8 мая без зрителей

Новый сезон чемпионата Южной Кореи по футболу начнется 8 мая, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление местной лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Старт чемпионата Кореи был отложен из-за ситуации с коронавирусом.

Матчи турнира в начале сезона будут проходить без зрителей. Вместо 38 встреч команды проведут по 27 игр. Если игрок или тренер одной из команд заболеет коронавирусом, этот клуб не будет играть матчи в течение двух недель.

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