Чемпионат Кореи по футболу стартует 8 мая без зрителей
Новый сезон чемпионата Южной Кореи по футболу начнется 8 мая, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление местной лиги.
Новый сезон чемпионата Южной Кореи по футболу начнется 8 мая, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление местной лиги.
Старт чемпионата Кореи был отложен
Матчи турнира в начале сезона будут проходить без зрителей. Вместо 38 встреч команды проведут по 27 игр. Если игрок или тренер одной из команд заболеет коронавирусом, этот клуб не будет играть матчи в течение двух недель.