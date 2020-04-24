Футболист Хачериди дисквалифицирован на пять матчей чемпионата Белоруссии
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Матч прошел 18 апреля в Витебске и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Хачериди и другой игрок «Динамо» Габи Кики были удалены с поля во втором тайме. После игры издание «Прессбол» сообщило, что в протоколе встречи указано, что Хачериди в подтрибунном помещении действовал агрессивно и пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, массажист команды Сергей Лапицкий нецензурно оскорблял судейскую бригаду и угрожал физической расправой.
Как сообщается, КДК решил дисквалифицировать Хачериди на пять матчей, а также оштрафовать 32-летнего футболиста на 50 базовых величин (примерно 41 тысяча российских рублей). Лапицкий отстранен на три встречи и оштрафован на 30 базовых величин, «Динамо» — также на 30 величин.
|Сергей Ясинский
|Сергей Ковальчук
|Йон Николаэску
|87′
|34
|Артем Сороко
|35
|Павел Павлюченко
|4
|Артем Скитов
|2
|Габи Кики
27′73′
|12
|Евгений Клопоцкий
|34
|Евгений Хачериди
85′
|17
|Даниил Чалов
|15
|Сергей Кисляк
44′
|19
|Павел Назаренко
|19
|Александр Нойок
86′
|5
|Вандерсон
|62
|Михаил Гордейчук
|7
|Максим Каленчук
|77
|Роман Юзепчук
|11
|Антон Матвеенко
|23
|Евгений Шевченко
|21
|Артем Гуренко
|5
|Кирилл Печенин
23′
|20
|Сергей Волков
78′
|21
|Олег Веретило
|98
|Йон Николаэску
|9
|Сергей Кривец
60′68′
|10
|Диегу Сантос Кариока
90′
|33
|Всеволод Садовский
|6
|Жулиу Сезар
|10
|Артем Милевский
77′
|22
|Александр Павловец
|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|20
|Фолы
|21
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Чистов(Беларусь)