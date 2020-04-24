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18:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист Хачериди дисквалифицирован на пять матчей чемпионата Белоруссии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Белорусской федерации футбола (АБФФ) дисквалифицировал защитника брестского «Динамо» Евгения Хачериди на пять матчей после встречи пятого тура чемпионата Белоруссии против «Витебска», сообщается на сайте АБФФ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч прошел 18 апреля в Витебске и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Хачериди и другой игрок «Динамо» Габи Кики были удалены с поля во втором тайме. После игры издание «Прессбол» сообщило, что в протоколе встречи указано, что Хачериди в подтрибунном помещении действовал агрессивно и пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, массажист команды Сергей Лапицкий нецензурно оскорблял судейскую бригаду и угрожал физической расправой.

Как сообщается, КДК решил дисквалифицировать Хачериди на пять матчей, а также оштрафовать 32-летнего футболиста на 50 базовых величин (примерно 41 тысяча российских рублей). Лапицкий отстранен на три встречи и оштрафован на 30 базовых величин, «Динамо» — также на 30 величин.

Витебск
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
Футбол, Беларусь, 5-й тур18.04.2020, 18:00 (МСК UTC+3)ЦСК Витебский, 287 зрителей
Главные тренеры
Сергей ЯсинскийСергей Ковальчук
Голы
Йон Николаэску87′
Составы команд
34Артем Сороко
35Павел Павлюченко
4Артем Скитов
2Габи Кики
27′73′
12Евгений Клопоцкий
34Евгений Хачериди
85′
17Даниил Чалов
15Сергей Кисляк
44′
19Павел Назаренко
19Александр Нойок
86′
5Вандерсон
62Михаил Гордейчук
7Максим Каленчук
77Роман Юзепчук
11Антон Матвеенко
23Евгений Шевченко
21Артем Гуренко
5Кирилл Печенин
23′
20Сергей Волков
78′
21Олег Веретило
98Йон Николаэску
9Сергей Кривец
60′68′
10Диегу Сантос Кариока
90′
33Всеволод Садовский
6Жулиу Сезар
10Артем Милевский
77′
22Александр Павловец
Статистика
0Желтые карточки5
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
20Фолы21
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Чистов(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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