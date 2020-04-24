Футболист Хачериди дисквалифицирован на пять матчей чемпионата Белоруссии

Матч прошел 18 апреля в Витебске и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Хачериди и другой игрок «Динамо» Габи Кики были удалены с поля во втором тайме. После игры издание «Прессбол» сообщило, что в протоколе встречи указано, что Хачериди в подтрибунном помещении действовал агрессивно и пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, массажист команды Сергей Лапицкий нецензурно оскорблял судейскую бригаду и угрожал физической расправой.