Кучук начинает и выигрывает: минское «Динамо» под руководством нового главного тренера победило «Смолевичи»

Встречу на поле городского стадиона в Борисове динамовцы начали довольно уверенно и уже в первом тайме дважды поразили ворота соперников. На 7-й минуте игры после атаки с левого фланга счет открыл Иван Бахар, а незадолго до перерыва его сбили в штрафной площади. После этого Евгений Шикавка уверенно реализовал пенальти.