Кучук начинает и выигрывает: минское «Динамо» под руководством нового главного тренера победило «Смолевичи»

Встречу на поле городского стадиона в Борисове динамовцы начали довольно уверенно и уже в первом тайме дважды поразили ворота соперников. На 7-й минуте игры после атаки с левого фланга счет открыл Иван Бахар, а незадолго до перерыва его сбили в штрафной площади. После этого Евгений Шикавка уверенно реализовал пенальти.
Во втором тайме он же забил третий гол в ворота хозяев, а потом динамовец Миха Горопевшек срезал мяч в свои ворота.
Еще три матча пройдут 25 апреля: «Славия» (Мозырь) — «Минск», «Городея» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск). Заключительные встречи 6-го тура состоятся 26 апреля: «Слуцк» — «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Витебск».
Положение команд после пяти туров: «Слуцк», «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» — по 10 очков, «Энергетик-БГУ», «Городея», «Ислочь», «Динамо» (Минск) — по 9, «Динамо» (Брест), «Славия», «Рух», БАТЭ — по 7, «Минск» — 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.