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20:42 (мск), источник: БЕЛТА

Кучук начинает и выигрывает: минское «Динамо» под руководством нового главного тренера победило «Смолевичи»

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» в первом матче под руководством нового главного тренера Леонида Кучука обыграли «Смолевичи» со счетом 3:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встречу на поле городского стадиона в Борисове динамовцы начали довольно уверенно и уже в первом тайме дважды поразили ворота соперников. На 7-й минуте игры после атаки с левого фланга счет открыл Иван Бахар, а незадолго до перерыва его сбили в штрафной площади. После этого Евгений Шикавка уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме он же забил третий гол в ворота хозяев, а потом динамовец Миха Горопевшек срезал мяч в свои ворота.

Еще три матча пройдут 25 апреля: «Славия» (Мозырь) — «Минск», «Городея» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск). Заключительные встречи 6-го тура состоятся 26 апреля: «Слуцк» — «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Витебск».

Положение команд после пяти туров: «Слуцк», «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» — по 10 очков, «Энергетик-БГУ», «Городея», «Ислочь», «Динамо» (Минск) — по 9, «Динамо» (Брест), «Славия», «Рух», БАТЭ — по 7, «Минск» — 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Смолевичи
1:3
Первый тайм: 0:2
Динамо Мн
Футбол, Беларусь, 6-й тур24.04.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Городской
Главные тренеры
Александр БразевичЛеонид Кучук
Голы
Миха Горопевшек73′
Иван Бахар7′
Евгений Шикавка39′
Евгений Шикавка69′
Составы команд
1Александр Фильцов
49Максим Плотников
5Эдуард Жевнеров
37′
4Игорь Шитов
99Муталип Алибеков
5Миха Горопевшек
7Анатолий Макаров
78′
6Доминик Динга
8Евгений Барсуков
11Карло Бручич
20Константин Котов
17Алексей Риос
22Алексей Бутаревич
23Эдгар Олехнович
97Жан-Морель По
15Владислав Климович
20′
4Арсений Бондаренко
59′67′
8Марко Павловски
73′
30Александр Александрович
71Михаил Козлов
90+2′
49Александр Джигеро
85′
7Иван Бахар
47′90′
77Алексей Турик
77Кирилл Вергейчик
9Владислав Мухамедов
45′
9Евгений Шикавка
82′
10Иван Верас
10Ричард Данилу
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)8
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Красников(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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