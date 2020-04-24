В Германии задумали запретить футболистам праздновать голы

По информации источника, ведомство предложило два варианта ограничений, которые могут быть введены при проведении футбольных матчей. Согласно первому, все игроки должны находиться на поле в масках, а также отказаться от контакта друг с другом в неигровых эпизодах. Например, во время празднования голов.