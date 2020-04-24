«Энергетик-БГУ» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Беларуси, крупно уступив на выезде «Неману»

В первом тайме соперники не смогли отличиться, хотя возможностей для взятия ворот было немало. Сразу после перерыва хозяева заиграли гораздо быстрее и вскоре забили трижды подряд: на 66-й минуте счет открыл Гегам Кадимян, а затем дубль в свой актив записал Павел Забелин, отличившийся на 72-й и 82-й минутах игры.