«Энергетик-БГУ» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Беларуси, крупно уступив на выезде «Неману»

В первом тайме соперники не смогли отличиться, хотя возможностей для взятия ворот было немало. Сразу после перерыва хозяева заиграли гораздо быстрее и вскоре забили трижды подряд: на 66-й минуте счет открыл Гегам Кадимян, а затем дубль в свой актив записал Павел Забелин, отличившийся на 72-й и 82-й минутах игры.
Также сегодня в стартовом матче 6-го тура футболисты минского «Динамо» победили на выезде «Смолевичи» с результатом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Шикавка, который с четырьмя забитыми мячами вышел в лидеры бомбардирской гонки.
Следующие встречи пройдут в субботу, 25 апреля: «Славия» (Мозырь) — «Минск», «Городея» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск).
Заключительные поединки 6-го тура состоятся 26 апреля: «Слуцк» — «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Витебск».
Положение команд: «Слуцк», «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» — по 10 очков, «Динамо» (Минск), «Энергетик-БГУ», «Городея», «Ислочь» — по 9, «Неман» — 8, «Динамо» (Брест), «Славия», «Рух», БАТЭ — по 7, «Минск» — 6, «Шахтер» — 5, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.