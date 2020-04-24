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24 апреля, источник: БЕЛТА

«Энергетик-БГУ» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Беларуси, крупно уступив на выезде «Неману»

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» победил футболистов минского «Энергетика-БГУ» со счетом 3:0 в домашней встрече 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме соперники не смогли отличиться, хотя возможностей для взятия ворот было немало. Сразу после перерыва хозяева заиграли гораздо быстрее и вскоре забили трижды подряд: на 66-й минуте счет открыл Гегам Кадимян, а затем дубль в свой актив записал Павел Забелин, отличившийся на 72-й и 82-й минутах игры.

Также сегодня в стартовом матче 6-го тура футболисты минского «Динамо» победили на выезде «Смолевичи» с результатом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Шикавка, который с четырьмя забитыми мячами вышел в лидеры бомбардирской гонки.

Следующие встречи пройдут в субботу, 25 апреля: «Славия» (Мозырь) — «Минск», «Городея» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск).

Заключительные поединки 6-го тура состоятся 26 апреля: «Слуцк» — «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Витебск».

Положение команд: «Слуцк», «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» — по 10 очков, «Динамо» (Минск), «Энергетик-БГУ», «Городея», «Ислочь» — по 9, «Неман» — 8, «Динамо» (Брест), «Славия», «Рух», БАТЭ — по 7, «Минск» — 6, «Шахтер» — 5, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Неман
3:0
Первый тайм: 0:0
Энергетик-БГУ
Футбол, Беларусь, 6-й тур24.04.2020, 20:00 (МСК UTC+3)ЦСК Неман, 265 зрителей
Главные тренеры
Игорь КовалевичВладимир Белявский
Голы
Гегам Кадимян66′
Павел Забелин72′
Павел Забелин82′
Составы команд
91Дмитрий Дударь
44Денис Садовский
4Андрей Васильев
4Артем Шкурдюк
18Павел Забелин
6Артем Сокол
28Даниэль Стойкович
2Алексей Носко
69′
24Андрей Якимов
10Жереми Мавату
46Алексей Легчилин
18Айк Мусаханян
23′
7Гегам Кадимян
22Дэвид Тве
29′
13Глеб Рассадкин
7Джасурбер Яхшибоев
3Георгий Кантария
87′
9Евгений Юдчиц
66′
8Эмир Шигайбаев
27Дмитрий Гирс
23Артур Слабашевич
36′66′
15Александр Свирепа
45′
25Евгений Лешко
5Даниил Мирошников
87Владислав Яцкевич
45′
3Жуниор Атеменг
55′60′
45Зоран Марушич
79′
11Шахбоз Умаров
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)12
8Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Стецурин(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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