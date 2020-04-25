Гарри Каспаров призвал АПЛ не продавать «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии
Председатель некоммерческой организации Human Rights Foundation Гарри Каспаров написал письмо исполнительному директору английской
Председатель некоммерческой организации Human Rights Foundation Гарри Каспаров написал письмо исполнительному директору английской
В своём письме Каспаров напомнили об ущемлении прав человека в Саудовской Аравии, а также об убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, которое произошло осенью 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
В настоящее время «Ньюкасл» принадлежит британскому миллиардеру Майку Эшли, который владеет сетью спортивных магазинов Sports Direct. Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что 55-летний бизнесмен согласился продать футбольный клуб за € 345 млн. Руководство АПЛ ещё не одобрило эту сделку.