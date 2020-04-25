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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Гарри Каспаров призвал АПЛ не продавать «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии

Председатель некоммерческой организации Human Rights Foundation Гарри Каспаров написал письмо исполнительному директору английской Премьер-лиги Ричарду Мастерсу, в котором попросил отменить сделку по продаже «Ньюкасл Юнайтед» наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, сообщает журналист Роб Харрис на своей странице в «Твиттере».

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Источник: AP 2020

В своём письме Каспаров напомнили об ущемлении прав человека в Саудовской Аравии, а также об убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, которое произошло осенью 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

В настоящее время «Ньюкасл» принадлежит британскому миллиардеру Майку Эшли, который владеет сетью спортивных магазинов Sports Direct. Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что 55-летний бизнесмен согласился продать футбольный клуб за € 345 млн. Руководство АПЛ ещё не одобрило эту сделку.

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7 ноября 2019© Ньюстюб
Ньюкасл Юнайтед
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