Тренер «Аякса»: Нам не дали стать чемпионами Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) в пятницу принял решение о досрочном завершении национального чемпионата из-за пандемии коронавируса. «Аякс», занимавший на момент приостановки турнира первое место, не будет признан чемпионом, но получит путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/21.

«Позвольте мне выразиться так: мы достигли поставленных целей. Но нам абсолютно ясно, что этот сезон с черной полосой, — сказал Тен Хаг, слова которого приводятся на сайте клуба. — Спорт в Нидерландах важен, но как лучший клуб в стране мы не можем ставить себя выше общества».