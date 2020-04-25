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09:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Аякса»: Нам не дали стать чемпионами Нидерландов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Тренер амстердамского «Аякс» Эрик тен Хаг назвал черной полосой для его клуба решение о досрочном завершении чемпионата Нидерландов по футболу.

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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) в пятницу принял решение о досрочном завершении национального чемпионата из-за пандемии коронавируса. «Аякс», занимавший на момент приостановки турнира первое место, не будет признан чемпионом, но получит путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/21.

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«Позвольте мне выразиться так: мы достигли поставленных целей. Но нам абсолютно ясно, что этот сезон с черной полосой, — сказал Тен Хаг, слова которого приводятся на сайте клуба. — Спорт в Нидерландах важен, но как лучший клуб в стране мы не можем ставить себя выше общества».

Последний раз победитель в чемпионате Нидерландов не был определен в сезоне-1944/45 в годы Второй мировой войны.

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