Тренер «Аякса»: Нам не дали стать чемпионами Нидерландов
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Тренер амстердамского «Аякс» Эрик тен Хаг назвал черной полосой для его клуба решение о досрочном завершении чемпионата Нидерландов по футболу.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Тренер амстердамского «Аякс» Эрик тен Хаг назвал черной полосой для его клуба решение о досрочном завершении чемпионата Нидерландов по футболу.
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) в пятницу принял решение о досрочном завершении национального чемпионата
«Позвольте мне выразиться так: мы достигли поставленных целей. Но нам абсолютно ясно, что этот сезон с черной полосой, — сказал Тен Хаг, слова которого приводятся на сайте клуба. — Спорт в Нидерландах важен, но как лучший клуб в стране мы не можем ставить себя выше общества».
Последний раз победитель в чемпионате Нидерландов не был определен в сезоне-1944/45 в годы Второй мировой войны.