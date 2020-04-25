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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Состояние игрока «Монпелье», попавшего в реанимацию с коронавирусом, улучшается

Агент полузащитника «Монпелье» Саломона Самбия Фредерик Герра рассказал о состоянии игрока, который находится в отделении интенсивной терапии, куда он был переведен в четверг.

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Источник: AFP 2020

У игрока наблюдаются симптомы коронавируса.

— Клубный доктор информирует меня обо всем, что происходит, — цитирует L’Equipe Герра. — Врачи остановили применение анестезирующих средств, чтобы посмотреть, способен ли он дышать самостоятельно. Но пока нет результатов. Хотя это сама по себе уже хорошая новость.

Во время загрузки произошла ошибка.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 24 на 25 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 817 366 человек. Умерших — 196 525, выздоровевших — 778 803.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 24 апреля, в России диагностировано 68 766 случаев заболевания COVID-19. 5589 человек вылечились, 617 пациентов скончались.

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