Состояние игрока «Монпелье», попавшего в реанимацию с коронавирусом, улучшается

Источник: AFP 2020

У игрока наблюдаются симптомы коронавируса.

— Клубный доктор информирует меня обо всем, что происходит, — цитирует L’Equipe Герра. — Врачи остановили применение анестезирующих средств, чтобы посмотреть, способен ли он дышать самостоятельно. Но пока нет результатов. Хотя это сама по себе уже хорошая новость.

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Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 24 на 25 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 817 366 человек. Умерших — 196 525, выздоровевших — 778 803.