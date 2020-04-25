«Реал» отказался от покупки Холанда этим летом из-за завышенных требований агента Райолы

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По данным источника, причиной послужили высокие выплаты агенту Мино Райоле, а также отцу футболиста в случае трансфера. «Королевский клуб» высоко оценивает спортивные возможности Холанда, однако вынужден отказаться от покупки Холанда ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что цена на норвежца, которая в настоящее время составляет € 75 млн, снизится после окончания паузы в европейском футболе, связанной с пандемией коронавируса.

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