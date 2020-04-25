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09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» отказался от покупки Холанда этим летом из-за завышенных требований агента Райолы

«Реал» отказался от покупки нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

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По данным источника, причиной послужили высокие выплаты агенту Мино Райоле, а также отцу футболиста в случае трансфера. «Королевский клуб» высоко оценивает спортивные возможности Холанда, однако вынужден отказаться от покупки Холанда ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что цена на норвежца, которая в настоящее время составляет € 75 млн, снизится после окончания паузы в европейском футболе, связанной с пандемией коронавируса.

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Холанд перешёл в «Боруссию» в январе этого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. В немецкой Бундеслиге Эрлинг провёл 8 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.

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