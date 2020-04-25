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10:37 (мск), источник: Sports.Ru

Рафаэл: Неймар — не лидер. Ему нужно многое улучшать в себе за пределами поля

Защитник «Лиона» Рафаэл подверг критике своего соотечественника Неймара, выступающего за «ПСЖ».

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«Сборной Бразилии Неймар нужен, это факт. Но ему нужно многое улучшать в себе за пределами поля. Это важно для футболиста. Ему нужно стать лучше за пределами поля, чтобы выходить на игру и делать все возможное. Надеюсь, ему это удастся. И тогда у нас будет хороший шанс на победу на чемпионате мира. Неймар — это не лидер. Если он сосредоточен, сконцентрирован, то может быть лучшим игроком в мире. Футбол — это приоритет в жизни игрока. Вокруг него же столько всего… Он может думать, что ему не нужно делать какие-то вещи, чтобы хорошо играть. А на самом деле нужно. Я играл с ним и знаю, что он не очень-то прислушивается к тому, что ему говорят. Я говорю правду, но иногда люди не хотят ее слушать. Они хотят слышать о себе только хорошее, но в жизни так не бывает. Я думаю, что ему надо прислушаться и сделать выводы. Если он сделает это, Бразилию будет трудно остановить», — сказал Рафаэл.

Источник — ESPN

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