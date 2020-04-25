Рафаэл: Неймар — не лидер. Ему нужно многое улучшать в себе за пределами поля
Защитник «Лиона» Рафаэл подверг критике своего соотечественника Неймара, выступающего за «ПСЖ».
Защитник «Лиона» Рафаэл подверг критике своего соотечественника Неймара, выступающего за «ПСЖ».
«Сборной Бразилии Неймар нужен, это факт. Но ему нужно многое улучшать в себе за пределами поля. Это важно для футболиста. Ему нужно стать лучше за пределами поля, чтобы выходить на игру и делать все возможное. Надеюсь, ему это удастся. И тогда у нас будет хороший шанс на победу на чемпионате мира. Неймар — это не лидер. Если он сосредоточен, сконцентрирован, то может быть лучшим игроком в мире. Футбол — это приоритет в жизни игрока. Вокруг него же столько всего… Он может думать, что ему не нужно делать
Источник — ESPN