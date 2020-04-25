«Игроки показывают прогресс». Президент КФФ поздравил болельщиков с Днем казахстанского футбола

«Дата 25 апреля определяется как знаменательный день в истории нашего государства. 18 лет назад Казахстан вошел в состав Союза европейских футбольных ассоциаций и динамично продолжил развитие наиболее популярной в стране и мире игры.

За этот период казахстанский футбол сделал закономерный шаг вперед и, совершенствуясь, укрепил свои позиции. Наш вид спорта по праву можно назвать самым массовым в стране. Международные матчи отечественных сборных и клубных команд собирают внушительную аудиторию как на аренах, так и у экранов телевизоров, а национальный чемпионат входит в число сильнейших в СНГ.

Выступая под эгидой УЕФА, то есть в наиболее высококлассной среде для роста мастерства, наши футболисты и тренеры демонстрируют стабильный прогресс. Казахстанская сборная способна дать бой грандам, а наши клубы добиваются выхода в групповые стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Достигнутые результаты служат стимулом для дальнейшего роста и покорения новых вершин.

Фундаментом профессионального футбола является футбол детско-юношеский и массовый. Казахстанская федерация футбола и тысячи наших единомышленников по всей стране продолжают планомерно выстраивать прочную основу будущих побед. Распахнули двери футбольные центры и академии, обновляется инфраструктура и возводятся спортсооружения, продолжается подготовка квалифицированных тренеров и других специалистов.

Важное значение придается отечественному футзалу, женскому и пляжному футболу. Неуклонно улучшаются условия для их популяризации и развития, что приносит свои плоды и воплощается как достигнутые на международной арене достойные результаты.

Хочу поздравить болельщиков, игроков, тренеров и других соратников с Днем казахстанского футбола, пожелать им крепкого здоровья, процветания и благополучия!

Не сомневаюсь, что вскоре нам удастся преодолеть возникшие трудности и наша любимая игра снова продолжит радовать нас зрелищными матчами и положительными эмоциями!

С праздником, дорогие друзья! Вперед, футбол! Алға, Қазақстан!" — отметил Джаксыбеков.