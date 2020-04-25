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10:51 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» примет «Шахтер» в матче футбольного чемпионата Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся очередные поединки 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Центральной станет встреча в Бресте, где чемпион страны местное «Динамо» примет бронзового призера солигорский «Шахтер» (начало игры в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Оба соперника пока не показывают стабильной игры. В прошлом туре брестчане уступили в гостях футболистам «Витебска» (0:1), а солигорская дружина у себя дома проиграла «Слуцку» (1:2).

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Вице-чемпион страны борисовский БАТЭ сыграет сегодня в гостях у «Городеи» (начало в 17.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Борисовчане в прошлом туре не сумели одолеть на своей арене жодинское «Торпедо-БелАЗ» (0:0), а городейцы обыграли в Минске футболистов «Энергетика-БГУ» (1:0).

Также сегодня мозырская «Славия» встретится с «Минском» (начало в 15.00). Неделю назад мозыряне на выезде уступили «Ислочи» (1:2), а их сегодняшние оппоненты также в гостях проиграли дебютанту элитного дивизиона брестскому «Руху» (0:1).

Стартовые матчи 6-го тура состоялись вчера. Футболисты минского «Динамо» на поле борисовского городского стадиона уверенно переиграли «Смолевичи» со счетом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Шикавка, который с четырьмя забитыми мячами стал лидером бомбардирской гонки.

В Гродно местный «Неман» разгромил гостей из минского «Энергетика-БГУ» — 3:0. Здесь два гола забил Павел Забелин.

Заключительные матчи 6-го тура состоятся 26 апреля: «Слуцк» — «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Витебск».

Положение команд: «Слуцк», «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» — по 10 очков, «Динамо» (Минск), «Энергетик-БГУ», «Городея», «Ислочь» — по 9, «Неман» — 8, «Динамо» (Брест), «Славия», «Рух», БАТЭ — по 7, «Минск» — 6, «Шахтер» — 5, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

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