Брестское «Динамо» примет «Шахтер» в матче футбольного чемпионата Беларуси

Центральной станет встреча в Бресте, где чемпион страны местное «Динамо» примет бронзового призера солигорский «Шахтер» (начало игры в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Оба соперника пока не показывают стабильной игры. В прошлом туре брестчане уступили в гостях футболистам «Витебска» (0:1), а солигорская дружина у себя дома проиграла «Слуцку» (1:2).

Вице-чемпион страны борисовский БАТЭ сыграет сегодня в гостях у «Городеи» (начало в 17.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Борисовчане в прошлом туре не сумели одолеть на своей арене жодинское «Торпедо-БелАЗ» (0:0), а городейцы обыграли в Минске футболистов «Энергетика-БГУ» (1:0).

Также сегодня мозырская «Славия» встретится с «Минском» (начало в 15.00). Неделю назад мозыряне на выезде уступили «Ислочи» (1:2), а их сегодняшние оппоненты также в гостях проиграли дебютанту элитного дивизиона брестскому «Руху» (0:1).

Стартовые матчи 6-го тура состоялись вчера. Футболисты минского «Динамо» на поле борисовского городского стадиона уверенно переиграли «Смолевичи» со счетом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Шикавка, который с четырьмя забитыми мячами стал лидером бомбардирской гонки.

В Гродно местный «Неман» разгромил гостей из минского «Энергетика-БГУ» — 3:0. Здесь два гола забил Павел Забелин.

Заключительные матчи 6-го тура состоятся 26 апреля: «Слуцк» — «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Витебск».