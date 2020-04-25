Роналду намерен остаться в «Ювентусе» до 2022 года

Напомним, португальский форвард перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года и заключил четырёхлетний контракт. Ранее сообщалось, что интерес к Роналду проявляет «Пари Сен-Жермен». Несмотря на информацию об интересе со стороны парижской команды, нападающий намерен отработать соглашение до конца.



В этом сезоне Роналду принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и сделал 3 результативные передачи.