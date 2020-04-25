Александр Меркель обратился к футболистам, тренерам и болельщикам сборной Казахстана

«Уважаемые любители казахстанского футбола. Хочу поздравить игроков, тренеров, болельщиков и других соратников с Днем казахстанского футбола, пожелать крепкого здоровья. С праздником, алга, Казахстан», — написал Меркель в своем твиттере, прикрепив фотографии в футболке национальной сборной.
Напомним, Меркель 2007 по 2011 год выступал за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов. С 2015-го начал привлекаться в сборную Казахстана.
До перехода в «Хераклес» летом 2018 года Меркель играл за австрийскую «Адмиру Ваккер», немецкий «Бохум», швейцарский «Грассхоппер», английский «Уотфорд», итальянские «Пизу», «Удинезе», «Дженоа» и «Милан».