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14:27 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Меркель обратился к футболистам, тренерам и болельщикам сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана и голландского «Хераклеса» Александр Меркель поздравил соотечественников с Днем казахстанского футбола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2020

«Уважаемые любители казахстанского футбола. Хочу поздравить игроков, тренеров, болельщиков и других соратников с Днем казахстанского футбола, пожелать крепкого здоровья. С праздником, алга, Казахстан», — написал Меркель в своем твиттере, прикрепив фотографии в футболке национальной сборной.

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Напомним, Меркель 2007 по 2011 год выступал за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов. С 2015-го начал привлекаться в сборную Казахстана.

До перехода в «Хераклес» летом 2018 года Меркель играл за австрийскую «Адмиру Ваккер», немецкий «Бохум», швейцарский «Грассхоппер», английский «Уотфорд», итальянские «Пизу», «Удинезе», «Дженоа» и «Милан».

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