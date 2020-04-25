Казахстанец из европейского чемпионата остался без еврокубков
Футболист сборной Казахстана Александр Меркель остался без еврокубков после того, как сезон-2019/20 чемпионата Нидерландов был закончен досрочно
Футболист сборной Казахстана Александр Меркель остался без еврокубков после того, как сезон-2019/20 чемпионата Нидерландов был закончен досрочно
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение не определять чемпиона страны.
Что касается путевок в Лигу чемпионов и Лигу Европы, то команды получат их в соответствии с занимаемыми местами в действующей турнирной таблице.
Так, в ЛЧ будут представлены «Аякс» и «АЗ Алкмаар», а в ЛЕ отправятся «Фейеноорд», ПСВ и «Виллем II».
«Хераклес», за который выступает Меркель, на момент остановки сезон занимал восьмое место и, таким образом, остался без еврокубков на следующий сезон.
В сезоне-2019/20 Меркель провел 28 матчей, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Хераклесом» истекает 30 июня.