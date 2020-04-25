Казахстанец из европейского чемпионата остался без еврокубков

Источник: AP 2020

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение не определять чемпиона страны.

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Что касается путевок в Лигу чемпионов и Лигу Европы, то команды получат их в соответствии с занимаемыми местами в действующей турнирной таблице.

Так, в ЛЧ будут представлены «Аякс» и «АЗ Алкмаар», а в ЛЕ отправятся «Фейеноорд», ПСВ и «Виллем II».

«Хераклес», за который выступает Меркель, на момент остановки сезон занимал восьмое место и, таким образом, остался без еврокубков на следующий сезон.