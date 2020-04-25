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15:01 (мск), источник: ТАСС

«Челси» отказался от снижения зарплат футболистов на время пандемии

ТАСС, 25 апреля. Английский футбольный клуб «Челси» не будет сокращать зарплаты игроков команды на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Мы благодарны игрокам за то, что они оказали помощь клубу в общественных мероприятиях, а также во всех благотворительных акциях, которые они поддерживали в своих странах. В настоящее время первая команда не будет вносить финансовый вклад в развитие клуба, и вместо этого совет директоров поручил команде сосредоточить свои усилия на дальнейшей поддержке других благотворительных акций. Клуб продолжит беседу с первой командой о финансовом вкладе в его деятельность», — говорится в заявлении.

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Ранее издание Mirror сообщало, что игроки «Челси» согласились на понижение зарплаты в размере 10%, что позволило бы сэкономить клубу $12,5 млн за четыре месяца. Также издание утверждало, что главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард добровольно отказался от 25% зарплаты в период пандемии.

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Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. Отмечается, что клубы по-прежнему намерены доиграть оставшиеся встречи первенства. При этом на совещании представителей команд не обсуждалась крайняя дата завершения сезона, этот вопрос был отложен до 30 июня.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.

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