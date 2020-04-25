«Челси» отказался от снижения зарплат футболистов на время пандемии

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«Мы благодарны игрокам за то, что они оказали помощь клубу в общественных мероприятиях, а также во всех благотворительных акциях, которые они поддерживали в своих странах. В настоящее время первая команда не будет вносить финансовый вклад в развитие клуба, и вместо этого совет директоров поручил команде сосредоточить свои усилия на дальнейшей поддержке других благотворительных акций. Клуб продолжит беседу с первой командой о финансовом вкладе в его деятельность», — говорится в заявлении.

Ранее издание Mirror сообщало, что игроки «Челси» согласились на понижение зарплаты в размере 10%, что позволило бы сэкономить клубу $12,5 млн за четыре месяца. Также издание утверждало, что главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард добровольно отказался от 25% зарплаты в период пандемии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--83102875942a12774d74" data-vnd="83102875942a12774d74" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=83102875942a12774d74" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. Отмечается, что клубы по-прежнему намерены доиграть оставшиеся встречи первенства. При этом на совещании представителей команд не обсуждалась крайняя дата завершения сезона, этот вопрос был отложен до 30 июня.