Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста ввели в кому

Источник: AFP 2020

Медики приняли такое решение после того, как состояние футболиста резко ухудшилось. 24 апреля стало известно, что хавбек поступил в отделение интенсивной терапии. Самбия был госпитализирован еще 20 апреля. Тест игрока на коронавирус оказался положительным.

Самбиа выступает за «Монпелье» с 2017 года. В его активе три гола в 66 матчах за клуб.