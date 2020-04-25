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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Клубы серии А пожертвуют тесты на коронавирус

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Футбольные клубы высшего дивизиона чемпионата Италии (серия А) пожертвуют пять тестов на коронавирус за каждый использованный ими набор для выявления болезни, когда команды начнут тренировки, сообщает Рейтер со ссылкой на газету Corriere dello Sport.

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Отмечается, что это стало частью предложений, разработанных Итальянской федерацией футбола (FIGC) для правительства страны, чтобы возобновить тренировочный процесс. Такой шаг со стороны серии А является ответом на критику о том, что футбол может забрать необходимые ресурсы, предназначенные для других людей.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, все игроки и персонал каждого клуба — около 40−50 человек — должны быть проверены, а затем изолированы в тренировочном лагере, чтобы начать подготовку к возобновлению соревнований. В течение первой недели игроки должны будут тренироваться индивидуально, соблюдая правила социального дистанцирования. Если после этого не будут зафиксированы случаи заболеваний, команды могут начать обычную тренировку.

Ранее совет клубов Серии А во вторник единогласно утвердил, что чемпионат, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, должен быть доигран в случае получения соответствующего одобрения от правительства страны. Глава FIGC Габриэле Гравина выразил надежду, что клубы могут возобновить тренировки в мае.

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