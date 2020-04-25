СМИ: Клубы серии А пожертвуют тесты на коронавирус

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Отмечается, что это стало частью предложений, разработанных Итальянской федерацией футбола (FIGC) для правительства страны, чтобы возобновить тренировочный процесс. Такой шаг со стороны серии А является ответом на критику о том, что футбол может забрать необходимые ресурсы, предназначенные для других людей.

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По информации источника, все игроки и персонал каждого клуба — около 40−50 человек — должны быть проверены, а затем изолированы в тренировочном лагере, чтобы начать подготовку к возобновлению соревнований. В течение первой недели игроки должны будут тренироваться индивидуально, соблюдая правила социального дистанцирования. Если после этого не будут зафиксированы случаи заболеваний, команды могут начать обычную тренировку.