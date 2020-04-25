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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лавров: Футбольному клубу из Европы не разрешили принять помощь от России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Крупному европейскому футбольному клубу не разрешили принять помощь от России для борьбы с коронавирусом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:31 MSK, 25.04
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Инфицировано2 828 772+93 655
Скончалось197 924+5 905
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Министр отметил, что ряду стран Европы, в том числе входящих в НАТО, которые были бы не против обратиться за помощью к России в связи с пандемией коронавируса, не разрешают это сделать «старшие товарищи».

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«Один случай — я не поверил в то, что это могло случиться, но я видел сам оригиналы документов, о которых идёт речь. Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду — не буду называть его название, это неправительственный фонд, который занимается благотворительностью и во время пандемии наладил закупки и распространение оборудования и препаратов, которые необходимы для противодействия коронавирусу», — сказал Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

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По его словам, этот футбольный клуб с мировым именем написал письмо в этот фонд, попросив рассмотреть возможность предоставления средств для борьбы с инфекцией.

«И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал ещё одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: “Извините, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам не разрешили это сделать”», — отметил министр.

«Когда либерализм проявляется в такого рода вещах, то, наверное, он сам себя дискредитирует лучше, чем любые критики», — заключил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.

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