Лавров: Футбольному клубу из Европы не разрешили принять помощь от России

Министр отметил, что ряду стран Европы, в том числе входящих в НАТО, которые были бы не против обратиться за помощью к России в связи с пандемией коронавируса, не разрешают это сделать «старшие товарищи».
«Один случай — я не поверил в то, что это могло случиться, но я видел сам оригиналы документов, о которых идёт речь. Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду — не буду называть его название, это неправительственный фонд, который занимается благотворительностью и во время пандемии наладил закупки и распространение оборудования и препаратов, которые необходимы для противодействия коронавирусу», — сказал Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.
По его словам, этот футбольный клуб с мировым именем написал письмо в этот фонд, попросив рассмотреть возможность предоставления средств для борьбы с инфекцией.
«И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал ещё одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: “Извините, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам не разрешили это сделать”», — отметил министр.
«Когда либерализм проявляется в такого рода вещах, то, наверное, он сам себя дискредитирует лучше, чем любые критики», — заключил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.