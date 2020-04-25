Лавров: Футбольному клубу из Европы не разрешили принять помощь от России

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Министр отметил, что ряду стран Европы, в том числе входящих в НАТО, которые были бы не против обратиться за помощью к России в связи с пандемией коронавируса, не разрешают это сделать «старшие товарищи».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a3403ff713187701ea38" data-vnd="a3403ff713187701ea38" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a3403ff713187701ea38" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Один случай — я не поверил в то, что это могло случиться, но я видел сам оригиналы документов, о которых идёт речь. Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду — не буду называть его название, это неправительственный фонд, который занимается благотворительностью и во время пандемии наладил закупки и распространение оборудования и препаратов, которые необходимы для противодействия коронавирусу», — сказал Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

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По его словам, этот футбольный клуб с мировым именем написал письмо в этот фонд, попросив рассмотреть возможность предоставления средств для борьбы с инфекцией.

«И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал ещё одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: “Извините, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам не разрешили это сделать”», — отметил министр.

«Когда либерализм проявляется в такого рода вещах, то, наверное, он сам себя дискредитирует лучше, чем любые критики», — заключил он.