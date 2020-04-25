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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Польши по футболу должен возобновиться 29 мая

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Чемпионат Польши по футболу, приостановленный из-за коронавируса, должен возобновиться 29 мая, если не возникнут непредвиденные обстоятельства, заявил руководитель польской лиги (Ekstraklasa) Марцин Анимуцкий.

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В субботу польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что матчи высшей футбольной лиги страны могут возобновиться до конца мая.

«Это отличные новости. Решение правительства дает нам шанс реализовать план, над которым мы работали последние 4 недели вместе со специалистами из антикризисного штаба. Если не возникнет неожиданных неприятностей и ситуация со здоровьем в стране позволит это, после подготовительного периода лига может возобновиться 29 мая», — приводятся слова Анимуцкого на сайте Ekstraklasa.

«Параллельно мы получили подтверждение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возможности завершения сезона к 20 июля. Таким образом, необходимые условия, о которых я упоминал две недели назад, сбылись, и у нас есть шанс не только возобновить, но и закончить чемпионат», — добавил он.

По последним данным ВОЗ, в Польше зафиксировано более 10,8 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 494 человека.

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