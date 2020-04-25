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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Футболистам в Южной Корее будет запрещено общаться во время игры

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Футболистам в Южной Корее будет запрещено общаться во время игры в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:31 MSK, 25.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 828 772+93 655
Скончалось197 924+5 905
Выздоровело798 762+47 261

Новый сезон чемпионата Южной Кореи, который был отложен из-за пандемии коронавируса, должен стартовать 8 мая. Чтобы турнир стартовал, был введен ряд жестких мер для сдерживания распространения болезни.

Как отмечается, игроки должны будут отказаться от рукопожатий перед матчем. Также их предупредили, что они не смогут разговаривать друг с другом во время матча, а тренеры должны носить защитные маски. Кроме того, первые матчи чемпионата будут проходить без зрителей.

«Такие вещи, как не плеваться во время игры, для нас в этом нет никаких проблем, но не разговаривать с товарищами по команде? Невозможно. Если мы не можем разговаривать на поле, мы можем вообще не играть», — сказал капитан «Инчхон Юнайтед» Ким До Хёк.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Южной Корее зафиксировано свыше 10 тысяч случаев заражения, 240 человек скончались.

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