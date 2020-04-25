СМИ: Футболистам в Южной Корее будет запрещено общаться во время игры
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Футболистам в Южной Корее будет запрещено общаться во время игры в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Футболистам в Южной Корее будет запрещено общаться во время игры в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail.
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Как отмечается, игроки должны будут отказаться от рукопожатий перед матчем. Также их предупредили, что они не смогут разговаривать друг с другом во время матча, а тренеры должны носить защитные маски. Кроме того, первые матчи чемпионата будут проходить без зрителей.
«Такие вещи, как не плеваться во время игры, для нас в этом нет никаких проблем, но не разговаривать с товарищами по команде? Невозможно. Если мы не можем разговаривать на поле, мы можем вообще не играть», — сказал капитан «Инчхон Юнайтед» Ким До Хёк.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Южной Корее зафиксировано свыше 10 тысяч случаев заражения, 240 человек скончались.