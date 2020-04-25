СМИ: Футболистам в Южной Корее будет запрещено общаться во время игры

Новый сезон чемпионата Южной Кореи, который был отложен из-за пандемии коронавируса, должен стартовать 8 мая. Чтобы турнир стартовал, был введен ряд жестких мер для сдерживания распространения болезни.

Как отмечается, игроки должны будут отказаться от рукопожатий перед матчем. Также их предупредили, что они не смогут разговаривать друг с другом во время матча, а тренеры должны носить защитные маски. Кроме того, первые матчи чемпионата будут проходить без зрителей.

«Такие вещи, как не плеваться во время игры, для нас в этом нет никаких проблем, но не разговаривать с товарищами по команде? Невозможно. Если мы не можем разговаривать на поле, мы можем вообще не играть», — сказал капитан «Инчхон Юнайтед» Ким До Хёк.