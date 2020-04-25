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17:22 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» победили «Славию» в матче чемпионата Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи 6-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них футболисты мозырской «Славии» принимали гостей из «Минска» и уступили со счетом 1:3. На исходе получаса игрового времени отличился Роман Грибовский, а через минуту после перерыва Ярослав Яроцкий забил второй мяч в ворота хозяев поля. На 79-й минуте встречи Владислав Жук сократил разрыв, а через 3 минуты форвард минчан Артем Васильев установил окончательный результат встречи.

Позже «Городея» встретится на своем поле с борисовским БАТЭ, а чемпион страны брестское «Динамо» сыграет на своей арене с бронзовым призером солигорским «Шахтером».

Заключительные поединки 6-го тура состоятся 26 апреля: «Слуцк» — «Белшина», «Торпедо-БЕЛАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Витебск».

Стартовые матчи этого тура прошли 24 апреля. Футболисты минского «Динамо» на поле борисовского городского стадиона уверенно переиграли «Смолевичи» со счетом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Шикавка, который с четырьмя забитыми мячами стал лидером бомбардирской гонки. В Гродно местный «Неман» разгромил гостей из минского «Энергетика-БГУ» — 3:0.

Положение команд: «Слуцк», «Витебск», «Торпедо-БЕЛАЗ» — по 10 очков, «Динамо» (Минск), «Минск», «Энергетик-БГУ», «Городея», «Ислочь» — по 9, «Неман» — 8, «Динамо» (Брест), «Славия», «Рух», БАТЭ — по 7, «Шахтер» — 5, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

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