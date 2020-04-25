СМИ: Кьеллини будет играть за «Ювентус» до 2021 года
Защитник Джорджо Кьеллини продлит контракт с туринским «Ювентусом» до 2021 года, а затем будет работать на руководящей должности в структуре футбольного клуба, сообщает Tuttosport.
Защитник Джорджо Кьеллини продлит контракт с туринским «Ювентусом» до 2021 года, а затем будет работать на руководящей должности в структуре футбольного клуба, сообщает Tuttosport.
Как отмечает издание, договоренность с президентом клуба Андреа Аньелли была достигнута в прошлом году, однако тогда игрок был травмирован. Впоследствии заключению соглашения помешало распространение коронавируса, говорится в материале. Действующий контракт 35-летнего футболиста с клубом истекает летом текущего года.
Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года, всего в составе «бьянконери» он провел более 500 матчей. За сборную Италии защитник сыграл более 100 встреч.