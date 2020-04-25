СМИ: Кьеллини будет играть за «Ювентус» до 2021 года

Как отмечает издание, договоренность с президентом клуба Андреа Аньелли была достигнута в прошлом году, однако тогда игрок был травмирован. Впоследствии заключению соглашения помешало распространение коронавируса, говорится в материале. Действующий контракт 35-летнего футболиста с клубом истекает летом текущего года.