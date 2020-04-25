Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Динамо Брс
Шахтер С
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
Футбол. Зарубежный
26.04
Торпедо-БелАЗ
Рух
Футбол. Зарубежный
26.04
Ислочь
Витебск
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
27Лучшие спортивные фото 2020 года
18:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Кьеллини будет играть за «Ювентус» до 2021 года

Защитник Джорджо Кьеллини продлит контракт с туринским «Ювентусом» до 2021 года, а затем будет работать на руководящей должности в структуре футбольного клуба, сообщает Tuttosport.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечает издание, договоренность с президентом клуба Андреа Аньелли была достигнута в прошлом году, однако тогда игрок был травмирован. Впоследствии заключению соглашения помешало распространение коронавируса, говорится в материале. Действующий контракт 35-летнего футболиста с клубом истекает летом текущего года.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года, всего в составе «бьянконери» он провел более 500 матчей. За сборную Италии защитник сыграл более 100 встреч.

Читайте также
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Одна из самых красивых спортсменок России и ее тату
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Роналду определился со своим будущим в «Ювентусе»
Акинфеев — самый преданный футболист топ-10 европейских лиг
Забытый подвиг русского вратаря. Он забил на чемпионате мира
Лавров: Клубу из Европы не разрешили принять помощь от России
Вирус отступает: Чехия отменяет карантин и возобновляет футбол
Украинец вошел в символическую сборную худших партнеров Месси
Российский экс-игрок «Торонто» рассказал о хитрости клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь