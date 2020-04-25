Футбол как биологическая бомба — фейк? В Испании обсуждают доклад о проникновении коронавируса в страну

Источник: Спорт-Экспресс

Доклад большой, сложный, написан сухим научным языком, и ознакомиться с ним может каждый, кто владеет английским.

Авторы сразу оговорились: пока исследование не рецензировано, так что его не следует воспринимать как окончательное. СМИ также было рекомендовано не ссылаться на него, как на подтвержденный источник информации.

Однако в Испании доклад наделал много шума. И даже не сам доклад, а его трактовка.

Итак, тезисы ученых:

— Вирус попал в Испанию в середине февраля.

— Известны три группы вируса — S, G и V. В Испании наибольшее распространение получили типы S и G, и они вспыхнули в двух географических кластерах — Валенсии (S) и Мадриде (G).

— Вирус группы S появился 14 февраля. Вирус группы G — 18 февраля.

— Уже из этих кластеров вирус распространялся по всей Испании, а впоследствии перекинулся как минимум на шесть других стран.

Раньше считалось, что матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия», который состоялся в Милане 19 февраля, стал «биологической бомбой», распространившей заразу как по Италии, так и доставившей ее в Испанию. 40 тысяч болельщиков, включая 2 с половиной тысячи выездных испанских фанатов — более чем комфортная среда для размножения вируса.

Однако, если верить ученым, то получается, что коронавирус был завезен в Испанию, и в частности, в Валенсию, раньше. Наиболее взвешенный текст о докладе вышел в главной газете Испании — El Pais. И хотя издание поместило на фото испанских фанатов, прыгающих на фоне Миланского собора, все же признается, что не футбол привез коронавирус в Испанию. В Валенсии зараза гуляла с 14 февраля, в Мадриде — с 18 февраля. А игра состоялась 19-го числа.

Тем не менее, не отрицается, что люди, вернувшиеся из Италии, могли ускорить процесс, дать ему смертоносный толчок. Первые три смерти от вируса группы S были зарегистрированы 26 и 27 февраля как раз в Валенсии. И этот факт до сих пор вызывает в Испании бурные дискуссии. И некоторые СМИ даже это исследование трактовали как подтверждение смертоносности матча «Аталанта» — «Валенсия».