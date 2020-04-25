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18:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украинец Чигринский и Сонг вошли в символическую сборную худших партнеров Месси

Британский таблоид The Sun опубликовал свою символическую сборную худших партнеров капитана и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В список из 11 игроков попали украинский защитник Дмитрий Чигринский, который выступал за каталонцев с 2009 по 2010 год и полузащитник Алекс Сонг (2012 — 2016). Сюда также попали партнеры Месси по национальной команде.

Полностью сборная худших партнеров Месси выглядит следующим образом:

Вилли Кабальеро — Марк Муньеса, Дмитрий Чигринский, Сантьяго Вергини, Дуглас — Энцо Перес, Алекс Сонг — Сандро Рамирес, Кевин-Принс Боатенг — Рикардо Альварес, Франко Ди Санто.

33-летний Чигринский является игроком АЕКа Массимо Карреры. 32-летний Сонг ранее выступал за «Рубин».

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