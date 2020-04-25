Украинец Чигринский и Сонг вошли в символическую сборную худших партнеров Месси
Британский таблоид The Sun опубликовал свою символическую сборную худших партнеров капитана и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Британский таблоид The Sun опубликовал свою символическую сборную худших партнеров капитана и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
В список из 11 игроков попали украинский защитник Дмитрий Чигринский, который выступал за каталонцев с 2009 по 2010 год и полузащитник Алекс Сонг (2012 — 2016). Сюда также попали партнеры Месси по национальной команде.
Полностью сборная худших партнеров Месси выглядит следующим образом:
Вилли Кабальеро — Марк Муньеса, Дмитрий Чигринский, Сантьяго Вергини, Дуглас — Энцо Перес, Алекс Сонг — Сандро Рамирес,
33-летний Чигринский является игроком АЕКа Массимо Карреры. 32-летний Сонг ранее выступал за «Рубин».