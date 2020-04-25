Коронавирус отступает: Чехия отменяет карантин и возобновляет футбол
В спорте наступает время позитивных новостей.
В спорте наступает время позитивных новостей.
Коронавирус не мог терроризировать нашу планету вечно — даже сильно пострадавшая от инфекции Европа все громче говорит о постепенном снятии карантинных ограничений. Особая ситуация сложилась в Чехии, где на 25 апреля зафиксировано 7273 случая заражения. При этом 2389 человек выздоровели, а 215 — умерли.
Об ослаблении карантина в этой стране заговорили еще в середине апреля. Тогда сообщалось о следующем плане действий:
— с 20 апреля: открытие фермерских рынков и автосалонов, разрешение на проведение свадеб с участием на более 10 человек, а также на спортивные тренировки в небольших группах;
— с 27 апреля: открытие всех магазинов площадью до 200 квадратных метров;
— с 11 мая: открытие всех магазинов площадью до 1000 квадратных метров;
— с 25 мая: открытие парикмахерских, ресторанов, кафе, салонов красоты, музеев и галерей;
— с 8 июня: разрешение на проведение спортивных мероприятий с участием до 50 человек, открытие крупных супермаркетов и театров.
Однако власти Чехии пошли еще дальше и с пятницы… открыли границы страны для своих граждан. Кроме того, в этот же день чехи получили право без ограничений гулять по улицам при условии наличия маски, а также собираться группами до 10 человек.
Что все это значит для футбола?
— Нас обнадеживает возвращение к тренировкам, — сказал главный тренер команды «Яблонец» Петр Рада в интервью Denik. — Нам нужно, чтобы игроки были вместе, а их настроение немного поднялось. Мы будем двигаться в правильном направлении, а эта болезнь отступит.
Правда, с определенными ограничениями:
— не более восьми игроков, одновременно находящихся на занятии;
— выполнение неконтактных упражнений;
— дистанция не менее двух метров между футболистами;
— индивидуальный приезд на тренировку;
— дезинфекция средств, задействованных на занятиях.
Вот, к примеру, тренировка «Млады Болеслав».
Все в рамках правил — измерение температуры и неконтактные упражнения с мячом.
А это занятия пражской «Славии».
Похоже, маски еще долго будут неизменным атрибутом спортивных соревнований.
Изначально первую лигу планировали возобновить 8 июня, однако сейчас чешские СМИ обозначают новую дату — 25 мая. Число выбрано не случайно, ведь именно в этот день в Чехии должен быть снят режим чрезвычайной ситуации.
— Момент возобновления чемпионата приближается, — пишет iDNES.cz. — 11 мая клубы вернутся к полноценным тренировкам — без обязательного разделения на группы из восьми человек. И уже через 14 дней могут быть сыграны первые матчи лиги.
Изначальная цифра — 50 — может быть скорректирована. С таким предложением выступило руководство Ассоциации футбольных лиг, заявившее, что на матче должно присутствовать минимум 100 человек. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех согласился обсудить данную инициативу.
— Я не совсем знаю, сколько людей нужно, — приводит слова Войтеха Denik. — Конечно, я осведомлен о необходимом количестве игроков, но не в курсе того, что касается численности остального персонала. Мы будем обсуждать это с футбольными функционерами.
Душан Свобода, председатель Ассоциации футбольных лиг, в интервью ITK заявил о желании как можно скорее возобновить футбольные мероприятия:
— Мы приветствуем текущие события, касающиеся ослабления мер, и считаем, что это позволит возобновить чемпионаты как можно скорее. Мы рассмотрим дальнейший план действий в понедельник.
Он же добавил, что на матчах обязательно должны присутствовать представители СМИ:
— Мы смогли бы организовать матчи даже в пределах установленного лимита в 50 человек, но отсутствие журналистов было бы за гранью. Раз нет болельщиков, то важно наличие представителей СМИ. 130−140 человек позволят проводить матчи по определенному стандарту.
Хочется искренне порадоваться за Чехию: карантинные меры постепенно снимаются, а спорт возвращается, пусть пока и в виде ограниченных тренировок. Да и у остальной Европы есть повод для позитива: Германия готова возобновить чемпионат 9 мая, а Италия — начать тренироваться 4 мая.
Да, коронавирус притормозил нашу жизнь, однако не очень надолго. И пусть же май станет месяцем приятных новостей, как в спорте, так и в повседневных реалиях!